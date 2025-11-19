Senza consenso è stupro Primo ok alla legge bipartisan contro la violenza sulle donne

Roma, 19 novembre 2025 –  Fare sesso senzaconsenso” è stupro. E non c’entra niente – finalmente – come era vestita lei (ma anche lui), se portava i jeans, se, in precedenza, aveva accettato qualche avances, se in passato c’erano già stati rapporti, se non ha gridato o non si è dimenata per riuscire a fuggire perché il consenso deve essere "libero e attuale”. Proposta di legge approvata all'unanimità. Oggi la Camera ha approvato all’unanimità – 227 voti a favore su 227 – la proposta di legge, che ora passa al Senato e che riscrive integralmente l’articolo 609-bis del Codice penale, quello che si occupa di violenza sessuale, introducendo per la prima volta nella legge italiana la nozione di consenso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

