Sentenza contro un defunto | il processo non è mai esistito
Il processo svolto nei confronti di un defunto e la sentenza sono più che nulli, bensì inesistenti.Lo ha stabilito la Corte d’appello civile di Perugia sulla base del principio per cui “la capacità giuridica si acquista con la nascita e si estingue con la morte”, comportando conseguenze. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altre letture consigliate
Un 57enne è finito a giudizio con l’accusa di vilipendio di cadavere dopo essersi fatto fotografare accanto a una salma durante un’estumulazione nel cimitero di Uggiano La Chiesa. La sentenza è fissata per il 5 febbraio. - facebook.com Vai su Facebook
Processo Ciro Grillo, grave lutto per il giudice che presiede il collegio: slitta la sentenza - Slitta la sentenza per il processo contro Ciro Grillo e tre suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza, 19enne ... Riporta fanpage.it
Processo Becciu, le difese puntano ad annullare il ricorso in appello del procuratore - Sia le difese che il promotore di giustizia hanno fatto appello contro la sentenza pronunciata a dicembre del 2023 dal tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone. Come scrive repubblica.it