Sentenza contro un defunto | il processo non è mai esistito

Il processo svolto nei confronti di un defunto e la sentenza sono più che nulli, bensì inesistenti.Lo ha stabilito la Corte d’appello civile di Perugia sulla base del principio per cui “la capacità giuridica si acquista con la nascita e si estingue con la morte”, comportando conseguenze. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it