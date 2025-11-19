Sente i ladri si barrica in una stanza e chiama il 112 | arrestato un uomo
Sente i ladri che entrano in casa, si barrica in una stanza e chiama il 112, facendone arrestare uno.È successo la notte scorsa, tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre, a Trecate, dove una persona ha sentito che qualcuno stava cerando di entrare nella propria casa. Così, terrorizzato si è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
