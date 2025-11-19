Senna Comasco (Como) – All’indomani del grave incidente domestico avvenuto la sera del 6 novembre, la Pro Loco di Senna Comasco aveva lanciato un appello per la raccolta fondi a sostegno delle cure per i due fratellini che avevano riportato gravi ustioni con l’acqua bollente fuoriuscita da una borsa per l’acqua calda che si era rotta mentre stavano giocando. La raccolta fondi ora ha raggiunto quota 14mila euro. Stefano e Mirko, due fratellini di 4 e 5 anni, erano andati incontro a ustioni di secondo grado alle braccia, alle gambe e all’inguine, per le quali erano stati trasportati al centro grandi ustionati di Niguarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Senna Comasco non lascia soli i fratellini ustionati dalla borsa dell’acqua calda: la raccolta fondi arriva a 14mila euro