Sempre in forma a tutte le età Hanno risposto 243 over60 all’iniziativa del Politecnico

Adesioni oltre le aspettative per il progetto di digital coaching per l’ healthy ageing e dell’app ActivE, nata per promuovere uno stile di vita attivo e prevenire i rischi per la salute nella popolazione over 60. Sviluppato dal Politecnico di Milano in sinergia con Ats Brianza, Asst Lecco, il Centro di Riabilitazione Villa Beretta e Cnr, il progetto aveva come obiettivo la realizzazione di una piattaforma digitale di coaching personalizzato data-driven e progettata attraverso un approccio multidisciplinare che ha coinvolto clinici, tecnologi e designer. A fronte di un obiettivo iniziale di 200 partecipanti, il progetto ha coinvolto 243 persone, di cui 235 arruolate nello studio clinico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

