Si inaugura oggi al cinema Stella di Grosseto la rassegna ’ Sempre diritti – Spunti per un cinema necessario ’ promossa da Legambiente Festambiente e finanziata dalla Regione nell’ambito del bando delle celebrazioni in ricordo di Pietro Leopoldo. Due le proiezioni in programma: alle 19 ’ Women for Iran ’ della giovanissima Sara Hourngir che ha inviato un videomessaggio; alle 21.15 ’ Leggere Lolita a Teheran ’. Le proiezioni sono organizzate con l’associazione Olympia de Gouges che racconteranno gli appuntamenti in programma per la settimana prossima in occasione della ’ Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Sempre diritti’. Due film per riflettere