Semestre aperto a Medicina | giovedì 20 novembre al via il primo appello con adesioni all’87%

Il 20 novembre segna l'inizio ufficiale degli esami relativi al Semestre aperto nelle 44 sedi universitarie italiane coinvolte. La procedura rende operativa la riforma dell'accesso a Medicina voluta dal Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, determinando la definitiva abolizione del test d’ingresso in favore di un percorso formativo interno agli atenei. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Disponibili le Linee guida del Semestre aperto per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Dalle modalità e tempistiche per l'iscrizione agli appelli, alla descrizione delle fasi dell'esame, con tutte le indicazioni pratiche su cosa portar

UNIBAS Semestre Aperto #medicina: prenotazioni per la seduta d'esame del 20 novembre 2025 Consulta l'avviso: diss.unibas.it/site/home/info… Accedi alla tua area riservata e prenotati: idpspid-usb.unibas.it/idp/profile/SA… Hai tempo fino al 15 no

Semestre aperto Medicina: per accedere agli esami serve il 51% di presenze, altrimenti esami di recupero - Stabilita la soglia minima di frequenza per gli studenti di Medicina nel semestre filtro: 51% di presenze o attività di recupero per accedere agli esami

Medicina, il semestre aperto è agli sgoccioli: una riforma da catastrofe culturale - La modalità di esame introdotta è peggiorativa e gli studenti che supereranno la prova avranno una preparazione inferiore a quella richiesta in precedenza

Università, definita la soglia minima di frequenza al 51% per il semestre aperto di Medicina - Stabilita la frequenza minima del 51% per sostenere le prove del semestre aperto di Medicina.