Semestre aperto a Medicina | giovedì 20 novembre al via il primo appello con adesioni all’87%

Orizzontescuola.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 novembre segna l'inizio ufficiale degli esami relativi al Semestre aperto nelle 44 sedi universitarie italiane coinvolte. La procedura rende operativa la riforma dell'accesso a Medicina voluta dal Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, determinando la definitiva abolizione del test d’ingresso in favore di un percorso formativo interno agli atenei. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

