Sembra Messi ma è il portierino dell' Eintracht! Scarta tutti e segna un gol da fantasista puro
Il portierino della U9 dell’Eintracht è un fenomeno! Parte dalla propria area, salta cinque avversari come birilli e infila la rete con un tocco da fenomeno. Il video è virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
