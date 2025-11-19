Il portierino della U9 dell’Eintracht è un fenomeno! Parte dalla propria area, salta cinque avversari come birilli e infila la rete con un tocco da fenomeno. Il video è virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sembra Messi ma... è il portierino dell'Eintracht! Scarta tutti e segna un gol da fantasista puro