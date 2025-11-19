Selvaggia Lucarelli svela quanti soldi prende Barbara D’Urso a Ballando con le stelle | cifra esagerata!

La partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle continua a generare discussioni, soprattutto dopo l’ultima newsletter di Selvaggia Lucarelli e un post, molto commentato, condiviso dalla stessa D’Urso su Instagram. Le parole della giornalista e quelle del giornalista Mario Manca – entrambe riportate pubblicamente – hanno alimentato un confronto acceso su cachet, privilegi, critiche del programma e dinamiche televisive. E proprio da questi due interventi nasce la controversia che ha scosso il web. Selvaggia Lucarelli stronca Barbara D’Urso: tutta la verità su Ballando con le stelle. Nella sua newsletter, Selvaggia Lucarelli ha espresso giudizi molto netti sulla presenza di Barbara D’Urso nello show di Rai 1. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli svela quanti soldi prende Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: cifra esagerata!

Scopri altri approfondimenti

#CarolynSmirh su #GuillermoMariotto e #SelvaggiaLucarelli: "Se mancano le competenze tecniche, è logico che si cada sul piano personale". Lo stilista risponde La presidente di giuria di #BallandoconleStelle intervistata da #NuovoTV ha parlato dei suoi coll - facebook.com Vai su Facebook

Selvaggia Lucarelli svela quanti soldi prende Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: cifra esagerata! - Selvaggia Lucarelli, come un vero fiume in piena, rivela tutta la verità sul cachet di Barbara D'Urso: la cifra è davvero altissima. Da donnapop.it

Selvaggia Lucarelli è rifatta? Urtis svela ritocchini: “La verità sugli zigomi”/ Com’era prima - tutta la verità dietro al viso perfetto della giornalista. Lo riporta ilsussidiario.net

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli scontro epico: “Non ti guardo perché ho da fare!” - Tra frecciate, sarcasmo e repliche al vetriolo, la tensione tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli ha raggiunto un nuovo picco. Come scrive movieplayer.it