Selvaggia Lucarelli sbotta dopo la Stories sfogo di Barbara d’Urso | ‘Cachet da capogiro e benefit’

La Stories di Barbara d’Urso che ha acceso la polemica. Barbara d’Urso, 68 anni, è di nuovo al centro delle polemiche, questa volta per il suo percorso a Ballando con le stelle. La giurata Selvaggia Lucarelli ha acceso i riflettori sulla conduttrice nella sua newsletter Vale Tutto, definendo la sua esperienza televisiva una “demolizione psicologica” apparentemente insopportabile. Il punto di partenza è stato un post di D’Urso su Instagram, in cui accennava al peso dei giudizi della giuria: palette critiche, osservazioni su gesti e mimica, e un senso di pressione costante. Lucarelli non ha esitato: la conduttrice, secondo lei, si è presentata come vittima, ma in realtà gode di privilegi unici e percepisce un compenso da centinaia di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Selvaggia Lucarelli sbotta dopo la Stories sfogo di Barbara d’Urso: ‘Cachet da capogiro e benefit’

