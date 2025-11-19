Sei auto incendiate | fermato il piromane del quartiere Promessi Sposi
Milano, 19 novembre 2025 – Auto bruciate per motivi ancora sconosciuti. Una raffica di roghi. Sei – almeno questi sono quelli contestati – in una ventina di giorni. Gli agenti della polizia di Stato a Milano hanno fermato un quarantenne marocchino, ritenuto responsabile di aver dato fuoco alle vetture fra il 27 ottobre e il 16 novembre. Sede delle sue imprese il quartiere Chiesa Rossa, noto anche come il “rione dei Promessi Sposi”, dato che molte delle vie portano i nomi di protagonisti del romanzo firmato da Alessandro Manzoni. Gli accertamenti. L’attività investigativa, svolta dai poliziotti del commissariato Porta Ticinese, ha preso il via dalla visione delle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, precisamente in corrispondenza di via Renzo e Lucia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
