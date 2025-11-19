Segreti di famiglia 3 replica puntata 19 novembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 19 novembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Metin riprende il servizio come comandante mentre Ilgaz pianifica un nuovo interrogatorio di Riza, sospettato della morte di Lale. Ceylin lavora al caso ma segue piste diverse, aumentando la distanza tra loro. Tugce condivide con Ceylin una scoperta segreta. Durante il fidanzamento di Cinar e Parla, Ceylin arriva improvvisamente per arrestare Nil, accusata dell’omicidio del fattorino Ahmet, dopo aver visionato un filmato compromettente. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 3 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Oggi debutta la terza stagione di #SegretiDiFamiglia, ambientata cinque anni dopo gli eventi che hanno concluso la seconda stagione. L’impatto iniziale potrebbe risultare spiazzante, ma presto ogni tassello troverà il suo posto, dando vita a una stagione final - facebook.com Vai su Facebook
“Ti cercavo ovunque” Vi abbiamo lasciati con il fiato sospeso e la verità è ormai vicina: Ilgaz è vivo? Il primo episodio della terza stagione di Segreti di Famiglia è disponibile, gratis e in esclusiva, su Mediaset Infinity Vai su X
