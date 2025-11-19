Se il PC ci mette troppo ad Accendersi ottimizza l' Avvio

Premere il pulsante di accensione e dover attendere minuti interminabili prima di poter aprire il browser è una delle esperienze più frustranti che possiamo vivere davanti a un computer. Spesso diamo la colpa all'hardware che "invecchia", ma nella maggior parte dei casi il problema è un accumulo silenzioso di software. I produttori riempiono i PC nuovi di utility spesso inutili, e noi utenti tendiamo a installare programmi che decidono arbitrariamente di avviarsi da soli, consumando risorse preziose fin dal primo secondo. Riprendere il controllo di ciò che accade durante il caricamento di Windows è l'intervento più efficace per restituire reattività al sistema, sia che si tratti di un vecchio portatile che di una moderna workstation da gioco. 🔗 Leggi su Navigaweb.net