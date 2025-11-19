Scuole sparite dall’open day | Non chiudetele

Ilgiorno.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non chiudete la primaria Visconti e la scuola dell’infanzia Appennini, nel quartiere San Leonardo": l’appello di un gruppo di genitori, che ha firmato una petizione online. "Trasferite il plesso “Alex Visconti“ nella nuova sede di Cascina Merlata " chiede un’altra raccolta firme, girata tra i genitori. In sospeso c’è il futuro - molto nebuloso - del comprensivo Giosuè Borsi "un luogo prezioso per i bambini del nostro quartiere", sottolineano i genitori, in entrambi i casi preoccupati anche se - formalmente - non ci sarebbero ancora decisioni, circolari o accorpamenti in corso. A far “scattare“ l’allarme è stato il volantino dell’open day di dicembre in vista delle iscrizioni al prossimo anno: "Le due scuole, la primaria Visconti e l’Infanzia Appennini, sono sparite – raccontano i genitori, invito alla mano –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

scuole sparite dall8217open day non chiudetele

© Ilgiorno.it - Scuole sparite dall’open day: "Non chiudetele"

News recenti che potrebbero piacerti

scuole sparite dall8217open dayScuole sparite dall’open day: "Non chiudetele" - "Non chiudete la primaria Visconti e la scuola dell’infanzia Appennini, nel quartiere San Leonardo": l’appello di un gruppo di ... Come scrive ilgiorno.it

Scuola, se gli Open day sono dei concorsi di bellezza. Qualche idea per cambiare impostazione - È in pieno svolgimento la stagione degli «open day», il periodo dell’anno in cui le scuole superiori organizzano incontri rivolti a studenti (e genitori) delle terze medie che entro il mese di gennaio ... Lo riporta corriere.it

Sestri: caos scuole, San Bartolomeo chiede l’open day ma la decisione è strutturale - Continua ad essere al centro di proteste e confronti la riorganizzazione delle scuole a Sestri Levante. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scuole Sparite Dall8217open Day