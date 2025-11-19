Scuolabus va a fuoco Fiamme alte l’autista-eroe mette in salvo i bambini

L’immagine dello scuolabus comunale avvolto dalle fiamme ha scosso ieri la comunità di Magione. Alle ore 13:45, in via Verdi, il mezzo è stato rapidamente divorato da fiamme altissime, mentre una colonna di fumo nero si è levata minacciosa tra i palazzi del centro, rendendosi visibile anche da notevole distanza e scatenando il panico tra i residenti. A fornire i dettagli ufficiali dell’accaduto è stato direttamente il sindaco di Magione, Massimo Lagetti. Il primo cittadino ha spiegato che, per cause ancora ignote e al vaglio delle autorità, il pulmino addetto al trasporto scolastico si è incendiato improvvisamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

