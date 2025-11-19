Scuola sulle barricate | La mozione critica è un’inutile foglia di fico

Niente più di una banale foglia di fico. Così Antonio Mercuri (segretario Flc Cgil Lucca) e Rino Capasso (esecutivo provinciale Cobas scuola Lucca) liquidano la mozione critica contro il Governo mossa dalla Provincia per ripararsi dall’ondata di critiche per gli accorpamenti scolastici. “Nel ringraziare il Presidente e il Consiglio Provinciale per averci permesso di presentare nella riunione di martedì del Consiglio stesso le posizioni di docenti, personale Ata, studenti e genitori partecipanti al presidio-corteo e alle assemblee svoltesi nelle scuole coinvolte, non possiamo non esprimere il nostro dissenso rispetto alle decisioni prese – così i due referenti sindacali –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

