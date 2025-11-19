Scuola | premiati i 97 centisti delle scuole superiori pisane
Un riconoscimento per gli studenti che hanno concluso il percorso di studi superiori con il massimo dei voti all'esame di maturità dell'anno scolastico 2024-2025. Il Comune di Pisa ha premiato i centisti grazie all'iniziativa, organizzata dall’Assessorato alle Politiche scolastiche ed educative. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
