Scuola | premiati i 97 centisti delle scuole superiori pisane

Pisatoday.it | 19 nov 2025

Un riconoscimento per gli studenti che hanno concluso il percorso di studi superiori con il massimo dei voti all'esame di maturità dell'anno scolastico 2024-2025. Il Comune di Pisa ha premiato i centisti grazie all'iniziativa, organizzata dall’Assessorato alle Politiche scolastiche ed educative. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

