Scritte e minacce sui palazzi dei Rolli | obbligo di dimora per 13 anarchici

Genovatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale del Riesame di Genova ha disposto 13 misure cautelari di obbligo di dimora con permanenza notturna per alcuni dei partecipanti alla manifestazione anarchica del 5 maggio 2024. La decisione riguarda solo i manifestanti ritenuti responsabili di danneggiamenti, mentre per gli altri 13. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

scritte minacce palazzi rolliScritte e minacce sui palazzi dei Rolli: obbligo di dimora per 13 anarchici - Il Riesame ha disposto misure cautelari per 13 dei 26 indagati, ma ha escluso il reato di devastazione che prevede pene fino a 15 anni ... Scrive genovatoday.it

scritte minacce palazzi rolliScritte e minacce sui palazzi dei Rolli, oggi il Riesame sulla richiesta di carcere per 26 anarchici - Per la procura dovrebbero andare in carcere, per il gip no e ora la parola è passata al tribunale del Riesame. Lo riporta genovatoday.it

Riflettori sui Rolli. Genova ’Superba’ con i suoi palazzi - Non è un vero ’FuoriSalone’, quantomeno non è paragonabile a quello che a Milano, ad aprile, fa da cornice al... Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Scritte Minacce Palazzi Rolli