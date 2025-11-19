Scozia | gol nel recupero e qualificazione Danimarca ai playoff Festeggia anche la Spagna

Arriva la matematica anche per Austria, Belgio e Svizzera dopo l'ultima giornata. Gli scozzesi tornano al Mondiale dopo 28 anni condannando i danesi, il Galles travolge la Macedonia del Nord: sarà in terza fascia ai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scozia: gol nel recupero e qualificazione, Danimarca ai playoff. Festeggia anche la Spagna

HOJLUUUND Al gol di McTominay risponde l'attaccante danese che su calcio di rigore fa 1-1: uno Scozia-Danimarca decisamente made in Napoli #Hojlund #SSCNapoli #spazionapoli - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli Verso l’ #Atalanta: #Spinazzola in recupero, per #Gilmour non si corrono rischi L’esterno migliora e può essere convocato. Lo scozzese punta al ritorno in #Champions Vai su X

Mondiali 2026, tutti i risultati: la Scozia fa l'impresa contro la Danimarca, la Spagna pareggia con la Turchia di Montella - Gol, emozioni e spettacolo nell'ultima giornata delle qualificazioni alla fase finale dei Mondiali 2026. Lo riporta corrieredellosport.it

La Scozia vince il girone e va al Mondiale: decisivo McTominay, Hojlund ai playoff. Elmas perde 7-1 - Diversi sono stati i calciatori del Napoli impegnati questa sera. msn.com scrive

McTominay show in Scozia-Danimarca: rovesciata da urlo davanti a Hojlund, che poi risponde - Dopo aver assistito alla prodezza dell'amico e compagno di squadra, Hojlund ha firmato il secondo gol 'napoletano' della serata, trasformando di forza e precisione il rigore che vale al 57' il pari ... Si legge su corrieredellosport.it