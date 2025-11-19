Scopri tutti gli usi del bicarbonato un prodotto ' miracoloso' ecco come impiegarlo

Veronasera.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’igiene personale, alla pulizia di frutta e verdura, dal lavaggio della biancheria in lavatrice, alla capacità di assorbire gli odori: con un costo irrisorio possiamo avere in casa un formidabile alleato per moltissime situazioni.Economico e versatile il bicarbonato di sodio o baking soda è. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Scopri Usi Intelligenti per i Preservativi - L’ex giocatore della Juve ora lavora in cantiere: “Mi allenavo con i migliori, ho toccato il fondo” Perché alcune persone non sopportano Anne Hathaway (e ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scopri Tutti Usi Bicarbonato