Scoperta discoteca abusiva a Caserta raffica di denunce | persino i buttafuori non erano in regola

Nove denunciati per apertura abusiva di discoteca e sospesa la licenza a un bar di Castel Volturno per motivi di sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scoperta discoteca abusiva a Caserta, raffica di denunce: persino i buttafuori non erano in regola

Altri contenuti sullo stesso argomento

