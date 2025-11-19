Scontro tra automobile e scooter due ragazze trasferite in ospedale

Paura oggi pomeriggio a Teggiano, a seguito di un incidente che ha visto coinvolti un veicolo ed uno scooter. La municipale indaga sulla dinamica.Il sinistroLo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Prato e via Prato V tra una Fiat Panda guidata da un ragazzo e uno scooter, con in sella due. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

