Scontro Meloni-Quirinale | ecco l’email integrale con le frasi di Garofani inviata da un utente anonimo

La vicenda si complica attorno al caso che sta scuotendo Palazzo Chigi e il Quirinale. La Stampa ha pubblicato il testo integrale dell’email inviata a diverse testate di destra e rilanciata dal quotidiano La Verità, in cui un utente sotto falso nome racconta della conversazione carpita al consigliere del Presidente Mattarella, Francesco Saverio Garofani, accusato di tramare contro Giorgia Meloni. La mail è arrivata in alcune redazioni domenica alle 13:24, dall’indirizzo [email protected]. Al suo interno era allegato un articolo firmato “Mario Rossi”, chiaramente un falso nome. Il testo è praticamente identico a quello pubblicato da La Verità martedì, a firma di un cronista inesistente, Ignazio Mangrano. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Quirinale, alla fine #Meloni è salita da #Mattarella: “ #Garofani inopportuno ma nessuno scontro istituzionale” ? di @aciapparoni Vai su X

#Meloni: rammaricano le parole di #Garofani ma non c’è nessuno scontro con il Colle - facebook.com Vai su Facebook

Meloni sale al Colle da Mattarella, cosa c'è dietro lo scontro (negato) tra Fdi e il Quirinale - Ma cosa c'è, davvero, dietro allo scontro (negato, per la verità) tra Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, e il Quirinale? Si legge su ilmessaggero.it

Meloni al Quirinale, "sintonia" con Mattarella. Il "rammarico" per le parole di Garofani - La premier Giorgia Meloni si è recata questa mattina al Quirinale per un incontro con il Presidente della ... Segnala iltempo.it

Quirinale, alla fine Meloni è salita da Mattarella: “Garofani inopportuno ma nessuno scontro istituzionale” - Il commento del Consigliere della Presidenza della Repubblica in una intervista: “Sono amareggiato e sono stupito dal violento attacco: quel che fa male è l'impressi ... Come scrive rtl.it