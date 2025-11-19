Scontro infuocato in Consiglio | caos sul maxi debito del Giro d’Abruzzo

L'Aquila - Tensioni in aula per il debito fuori bilancio da oltre 2 milioni destinato a Rcs Sport, con pareri negativi dei dirigenti e accuse incrociate. Seduta particolarmente turbolenta ieri in Consiglio regionale quando è approdato in aula un emendamento firmato dal capogruppo di Forza Italia, Emiliano Di Matteo, volto a riconoscere un debito fuori bilancio pari a 2.061.000 euro in favore di Rcs Sport, società collegata alla Gazzetta dello Sport, per l’organizzazione dell’ultima edizione del Giro d’Abruzzo. La manifestazione ciclistica, lunga complessivamente 616 chilometri, si è svolta lo scorso aprile con partenza da Scerni (Chieti) e arrivo a Isola del Gran Sasso (Teramo). 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

