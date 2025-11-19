Scontro in Italia tra volante della polizia e un’auto | bilancio shock dramma totale

Thesocialpost.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una luce blu e rossa fendeva l’oscurità della sera, una scia frenetica che tagliava il rumore sordo dei motori lanciati al massimo. C’era un’auto che correva, alimentata dalla paura e dal tentativo disperato di seminare chi la inseguiva, un veicolo noleggiato con a bordo due figure determinate a sottrarsi alla legge. Dietro, incollata, la Volante di servizio, con gli agenti che tenevano saldamente il volante, concentrati sull’obiettivo di fermare la fuga. L’inseguimento si svolgeva lungo un’arteria stradale storica, in un turbinio di adrenalina e manovre al limite. In una frazione di secondo, il disperato tentativo dei fuggitivi di cambiare traiettoria, forse per imboccare una laterale o semplicemente per distanziare i loro inseguitori, si è concluso con un impatto terribile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

scontro in italia tra volante della polizia e un8217auto bilancio shock dramma160totale

© Thesocialpost.it - Scontro in Italia tra volante della polizia e un’auto: bilancio shock, dramma totale

News recenti che potrebbero piacerti

scontro italia volante poliziaScontro a Roma tra una volante della polizia e un'auto in fuga, 4 feriti - Incidente fra una volante della polizia e un'auto scappata all'alt durante un inseguimento a Roma Nord. ansa.it scrive

scontro italia volante poliziaIncidente a Roma: scontro tra volante di polizia e auto in fuga con feriti - Un inseguimento avvenuto a Roma Nord si è concluso con un incidente che ha coinvolto un’auto della polizia e un veicolo a noleggio. Lo riporta notizie.it

scontro italia volante poliziaRoma, scontro tra volante della polizia e auto in fuga: tre feriti - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente tra una volante della polizia e un'auto a noleggio con a bordo quattro persone durante un inseguimento a Roma Nord. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scontro Italia Volante Polizia