La recente vicenda che ha coinvolto Fratelli d’Italia e il Quirinale ha riportato al centro dell’attenzione pubblica le dinamiche complesse tra governo e Presidenza della Repubblica. Al centro dello scontro, le dichiarazioni attribuite a un consigliere del Capo dello Stato, Francesco Saverio Garofani, che avrebbero alimentato sospetti circa la presenza di una “fronda” all’interno del Colle nei confronti dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il malcontento, emerso tra le fila della maggioranza, si è tradotto in una richiesta di smentita formale avanzata dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, al quotidiano La Verità, sostenuta dalle preoccupazioni della premier e del suo entourage. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Scontro FdI-Mattarella, spunta tutta la verità. E Giorgia Meloni non è contenta