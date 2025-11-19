Scontro Colle-FdI | Episodio chiuso dicono Cattaneo e Barelli Lupi | Garofano poteva chiedere scusa
"La nostra fiducia verso il presidente Mattarella si dimostra coi fatti, noi andiamo avanti". A dirlo è l'azzurro Alessandro Cattaneo, a cui abbiamo chiesto dello scontro tra il Quirinale e il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, che si è acceso ieri dopo la pubblicazione di un retroscena sul quotidiano La Verità. Della stessa idea è anche il collega Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera: "La fiducia verso il capo dello stato resta e la sua figura è intoccabile. Non c'è nessun problema da parte di nessuno, e non ho mai pensato anche ci fosse", ha detto. "Per Forza Italia è un episodio chiuso, non è un tema", continua Cattaneo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
