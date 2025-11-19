Scontro a Roma tra una volante della polizia e un' auto in fuga 4 feriti

AGI - Incidente stradale, questa sera, tra una vettura della Polizia di Stato e un'auto a noleggio con a bordo due persone. Quest'ultima stava fuggendo dagli agenti su via Cassia, all'altezza di Ponte Milvio, a Roma, quando si è scontrata con la Volante che la inseguiva. Quattro i feriti, tra cui due poliziotti. Accertamenti in corso. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scontro a Roma tra una volante della polizia e un'auto in fuga, 4 feriti

