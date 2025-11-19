Scontri dopo il match e messa alla prova | reato estinto per cinque ultras

Brindisireport.it | 19 nov 2025

BRINDISI - Hanno correttamente svolto i lavori di pubblica utilità che erano stati loro prescritti: non luogo a procedere per cinque imputati francavillesi, che erano stati raggiunti - insieme ad altri tre - dal decreto di citazione a giudizio del pm Francesco Carluccio. Gli otto erano tra i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Salento, scontri tra tifosi per il match di Prima categoria. Partita sospesa, fermati in nove: cinque sono minorenni - Violenti scontri tra tifosi sugli spalti dello stadio comunale "Minetola" di Veglie, ieri pomeriggio, nel corso del match di ritorno di Coppa Italia di prima categoria regionale tra la formazione ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

