Sciopero Ex Ilva stabilimento Genova strade bloccate

Protesta dei lavoratori contro un piano che, secondo i sindacati, sancirebbe la chiusura definitiva degli impianti del Nord. Servizio di Antonella Mazza TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sciopero Ex Ilva stabilimento Genova, strade bloccate

