Schlein rimedia al mancato incontro con Abu Mazen | al Nazareno Yossi Beilin e Samieh Al Abed

Il 7 novembre il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen è venuto a Roma. Ha incontrato Papa Leone XIV, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma, come abbiamo raccontato, né Elly Schlein né nessun altro leader dell'opposizione sono andati a incontrare Abu Mazen. Perché erano occupati a fare campagna elettorale chi in Campania, chi in Puglia. Due settimane dopo, la segretaria del Pd prova a rimediare e, insieme al responsabile Esteri Peppe Provenzano, la capogruppo Chiara Braga e Piero Fassino, ha incontrato Yossi Beilin già ministro israeliano e Samieh Al Abed, già ministro Anp, entrambi negoziatori per gli Accordi di Oslo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

