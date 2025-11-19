Schlein | Meloni al Quirinale doveroso

20.23 "Doveroso il passaggio di Giorgia Meloni al Quirinale dopo l'attacco scomposto di ieri. La smettano di vedere complotti dove non ce ne sono e si occupino della condizione economica di questo Paese" "fanalino di coda in in Europa sulla crescita". Lo dice la leader del Pd, Schlein, dopo le polemiche sulle parole di un consigliere del capo dello Stato. "C'è moltissimo da fare per far ripartire l'economia", aggiunge Schlein. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

