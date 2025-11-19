Schlein | Meloni al Quirinale doveroso
20.23 "Doveroso il passaggio di Giorgia Meloni al Quirinale dopo l'attacco scomposto di ieri. La smettano di vedere complotti dove non ce ne sono e si occupino della condizione economica di questo Paese" "fanalino di coda in in Europa sulla crescita". Lo dice la leader del Pd, Schlein, dopo le polemiche sulle parole di un consigliere del capo dello Stato. "C'è moltissimo da fare per far ripartire l'economia", aggiunge Schlein. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
Riscritto l'articolo 609-bis del codice penale, via libera unanime a Montecitorio dopo l’accordo Schlein-Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Accordo Pd-FdI su violenza sessuale, Schlein posta foto con Meloni #violenzasessuale #schlein #meloni #13novembre Vai su X
Schlein, doveroso Meloni al Colle, smettano di vedere complotti - "Doveroso il passaggio di Giorgia Meloni al Quirinale dopo l'attacco scomposto di ieri, la smettano di vedere complotti dove non ce ne sono e si occupino della condizione eco ... Lo riporta tuttosport.com
Caso Garofoli, l'ultima di Schlein: "Il governo vede complotti dove non ci sono" - "E' doveroso il passaggio di Giorgia Meloni al Quirinale dopo l'attacco scomposto di ieri, la smettano di vedere complotti dove non ce ... Da iltempo.it
Tregua con bordata. Meloni al Colle smussa ma non cede su Garofoli (e su Bignami) - La premier parla di "sintonia" ma non si smuove di un millimetro sulle accuse a Garofoli e sulla ... Riporta huffingtonpost.it