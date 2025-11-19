Schlein | Colpa del fallimento centri in Albania è di Meloni si assuma mezza responsabilità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2025 "Non è colpa mia, dice Meloni. Lei non si assume responsabilità. Ma la colpa del fallimento dei centri inumani e illegali in Albania è di Meloni che, dopo tre anni di Governo, dovrebbe assumersi almeno una mezza responsabilità. Aveva detto 'funzionerranno', ma ancora non funzionano. Hanno buttato 800 milioni, hanno impegnato membri delle Forze dell'Ordine lì quando servirebbero in Italia. Non serviva un genio per leggere le norme europee e italiane. Una sentenza europea aveva già chiarito che non si può fare. Avevamo letto quelle sentenze" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine del convegno di presentazione della rivista Italianieuropei. 🔗 Leggi su Open.online

