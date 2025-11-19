ROMA – “Il presidente Mattarella ha un ruolo di guida, di unità nazionale, di garante della Costituzione che è riconosciuto tutto il paese. Chiunque provi mai a dire una cosa diversa, ci troverà dall’altra parte”. E’ quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein (foto), a margine di un convegno del partito sulla sanità. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Schlein: “Chi attacca Mattarella ci trova dall’altra parte”