Schlein | Chi attacca Mattarella ci trova dall’altra parte

Lopinionista.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “Il presidente Mattarella ha un ruolo di guida, di unità nazionale, di garante della Costituzione che è riconosciuto tutto il paese. Chiunque provi mai a dire una cosa diversa, ci troverà dallaltra parte”. E’ quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein (foto), a margine di un convegno del partito sulla sanità. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

schlein chi attacca mattarella ci trova dall8217altra parte

© Lopinionista.it - Schlein: “Chi attacca Mattarella ci trova dall’altra parte”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

schlein attacca mattarella trovaSchlein: “Chi attacca Mattarella ci trova dall’altra parte” - "Il presidente Mattarella ha un ruolo di guida, di unità nazionale, di garante della Costituzione che è riconosciuto tutto il paese. Come scrive lopinionista.it

schlein attacca mattarella trovaFdI attacca il Quirinale, Schlein: "Mattarella guida il Paese, chi lo attacca ci trova dall'altra parte" - Elly Schlein commenta la polemica mediatica e politica nata da una notizia diffusa dal quotidiano La Verità che parlava di un presunto piano del Quirinale per ostacolare la premier Giorgia Meloni. Segnala msn.com

schlein attacca mattarella trovaPiano Colle, Schlein: "Colle è una guida. Chi lo attacca ci trova dall'altra parte" - "Il presidente Mattarella ha un ruolo di guida, di unità nazionale, di garante della Costituzione riconosciuto da tutto il Paese: chiunque provi a dire una cosa diversa ci troverà dall'altra parte". Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Schlein Attacca Mattarella Trova