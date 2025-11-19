Schlein a Mestre per Giovanni Manildo | Sorprendiamo il Veneto con un bellissimo risultato

Piazzetta Coin a Mestre, piccola ma gremita, ha accolto l'atto finale della campagna elettorale di Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto per il centrosinistra. Al suo fianco, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, oltre ai segretari regionale e provinciale, Andrea. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

schlein mestre giovanni manildoSchlein a Mestre per Giovanni Manildo: «Sorprendiamo il Veneto con un bellissimo risultato» - La segretaria del Pd ha chiuso mercoledì la campagna elettorale del candidato presidente del centrosinistra: «Giovanni può far ripartire il Veneto» ... Scrive veneziatoday.it

schlein mestre giovanni manildoElly Schlein a Mestre per la chiusura della campagna elettorale di Manildo. La diretta - La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà a Mestre mercoledì 19 novembre 2025 per la manifestazione regionale di chiusura della campagna elettorale del centrosinistra. video.corriere.it scrive

schlein mestre giovanni manildoElezioni Regionali, Schlein in Veneto: “c’è bisogno di una sferzata di energia, Manildo è un ottimo amministratore” - “Questa regione, dopo 15 anni di amministrazione ormai stanca, ha bisogno di una sferzata di energia per riprendere vigore. Scrive strettoweb.com

