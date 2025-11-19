Schlein a Mestre per Giovanni Manildo | Sorprendiamo il Veneto con un bellissimo risultato
Piazzetta Coin a Mestre, piccola ma gremita, ha accolto l'atto finale della campagna elettorale di Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto per il centrosinistra. Al suo fianco, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, oltre ai segretari regionale e provinciale, Andrea. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
