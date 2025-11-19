Schianto in viale Testi la sliding door del 20enne scagionato | Lì ci sono i miei amici che stanno morendo

Milano – Ci sono due indagati per lo schianto di domenica all’alba in viale Fulvio Testi, in cui è morto il 19enne Pietro Silva Orrego: sono il 23enne E.R. che era alla guida del suv Mercedes classe G e L.C., 32enne conducente della Opel Corsa, entrambi accusati di omicidio stradale. Il 32enne era risultato positivo al pre-test sull’assunzione di droga e, anche il 23enne, dalle prime analisi che dovranno essere confermate da accertamenti specifici, era positivo ad alcol e droga. I rilievi effettuati dopo uno scontro avvenuto fra due auto, una Opel Corsa e una Mercedes classe G Brabus, in viale Fulvio Testi, strada a scorrimento veloce che da Milano va verso Monza, 16 novembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

