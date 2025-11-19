Schianto devastante in A1 | camionista abruzzese perde la vita sul colpo

Pescara - Un 63enne di Silvi muore dopo un violento tamponamento tra tre mezzi pesanti sulla corsia nord dell’autostrada, nonostante l’arrivo dell’elisoccorso. Un grave incidente lungo l’autostrada A1, nei pressi di Modena, è costato la vita a Giuseppe Antonio Giampietro, 63 anni, originario di Spoltore e residente a Silvi. L’uomo, al volante del suo mezzo pesante, è rimasto coinvolto in un violento tamponamento avvenuto sulla carreggiata nord, nel tratto che attraversa il territorio di San Cesario sul Panaro, punto noto per l’intenso traffico dei mezzi di lunga percorrenza. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente ha interessato tre camion, uno dei quali – il veicolo guidato dal camionista abruzzese – è rimasto completamente deformato nell’impatto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

