Schianto auto-furgone Grave una dodicenne
Nello schianto tra un’auto e un furgone sono rimasti feriti i due conducenti, ma anche una ragazzina di 12 anni, la quale sembra aver riportato i traumi di maggior rilievo. E’ accaduto verso le 9 di ieri mattina in via Sacco e Vanzetti a Guastalla, all’altezza delle Corti di San Cristoforo. Un violento scontro tra l’Audi condotta da un quarantenne residente a Guastalla e il Renault Transit con a bordo un giovane di 23 anni e la sorella dodicenne, entrambi abitanti nella vicina frazione di San Rocco. La ragazzina, estratta dal furgone dai vigili del fuoco giunti dal vicino distaccamento, è stata caricata in ambulanza e trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni stabili ma giudicate gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
