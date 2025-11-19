Schiacciato da un toro nella stalla grave un agricoltore 57enne
Un agricoltore di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato caricato da un toro. L'infortunio è accaduto la mattina di mercoledì 19 novembre in una stalla a Gariga di Podenzano. I soccorritori sono intervenuti in via Fratelli Solari trovando l'agricoltore a terra con ferite al bacino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
