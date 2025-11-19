Schiacciato da un toro nella stalla | agricoltore 57enne in elisoccorso al Maggiore di Parma
Un agricoltore di 57 anni è stato ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma, ferito gravemente dopo essere stato caricato da un toro. Come riportato da IlPiacenza l'infortunio è accaduto la mattina di mercoledì 19 novembre in una stalla a Gariga di Podenzano. I soccorritori sono intervenuti in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
