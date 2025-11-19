Schiacciato da un cavalletto da mezza tonnellata | camionista muore a Ghisalba

Ghisalba (Bergamo), 19 novembre 2025 –  Schiacciato da un cavalletto metallico di 500 chili: così è morto oggi pomeriggio, poco dopo le 16, un autotrasportatore di 65 anni. L’infortunio si è verificato alla “Nicoli Truck Srl” in via dei Casali 2, a Ghisalba, che opera nel settore dei trasporti. Il 65enne, residente a Cremella in provincia di Lecco, era un dipendente dell’azienda di trasporti Nicoli, è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza della Padana Emergenze e un’auto medica. Stabilizzato sul posto e poi trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, lì purtroppo, è deceduto poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

