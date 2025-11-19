Schengen militare | UE punta a creare spazio europeo per movimenti rapidi di truppe e mezzi entro il 2027

La Commissione europea e l’Alto Rappresentante hanno presentato un nuovo pacchetto per la mobilità militare e la EU Defence Industry Transformation Roadmap: entro il 2027 corridoi e infrastrutture per spostamenti rapidi e sicuri di truppe e mezzi in tutto il continente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

