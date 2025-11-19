scena falsa di seinfeld girata per dark horse di todd solondz

Il celebre regista Todd Solondz ha messo in scena un episodio di Seinfeld senza riuscire a ottenere i diritti per utilizzare una vera puntata dello storico show. Al fine di avvicinarsi al risultato desiderato, l’autore ha deciso di ricreare una scena famosa con i personaggi principali, coinvolgendo direttamente gli attori originali. Questo particolare episodio rappresenta un esempio singolare di come si può aggirare una limitazione di budget, sfruttando l’intelligenza e la creatività nel mondo del cinema indipendente. la ricostruzione di una scena di seinfeld per il film dark horse. le motivazioni dietro la scelta di soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

