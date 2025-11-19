ScegliAMO Monteforte incontro pubblico per la presentazione dei progetti per il futuro del territorio
Questa sera, alle ore 18:30, presso il Centro Sociale Fenestrelle in Via Aldo Moro, la lista ScegliAMO Monteforte incontrerà la cittadinanza in un appuntamento pubblico dedicato alla presentazione dei progetti per il futuro del territorio. Il candidato sindaco Paolo De Falco, insieme a tutta la.
