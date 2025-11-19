ScegliAMO Monteforte incontro pubblico per la presentazione dei progetti per il futuro del territorio

Avellinotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, alle ore 18:30, presso il Centro Sociale Fenestrelle in Via Aldo Moro, la lista ScegliAMO Monteforte incontrerà la cittadinanza in un appuntamento pubblico dedicato alla presentazione dei progetti per il futuro del territorio. Il candidato sindaco Paolo De Falco, insieme a tutta la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

scegliamo monteforte incontro pubblicoMonteforte, presentazione della lista “Scegliamo Monteforte” e del candidato sindaco De Falco - Giovedì 6 novembre alle ore 18:30, presso il Bar Rega di Monteforte Irpino, si terrà la presentazione ufficiale della lista “Scegliamo Monteforte”. Riporta irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Scegliamo Monteforte Incontro Pubblico