Scavi in casa del Jazz per caso Adinolfi a Roma trovata una botola segreta che porta a galleria sotterranea sotto sala di registrazione
Durante gli scavi alla Casa del Jazz per ritrovare i resti del giudice Adinolfi è emersa una botola segreta che, secondo alcune testimonianze, condurrebbe alle catacombe. Massimo riserbo degli investigatori sul contenuto del passaggio. Svolta nelle ricerche sulla scomparsa del giudice Paolo A. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il mistero dei Maiorana, gli scavi sotto la Casa del Jazz e gli avvistamenti per Venturell - facebook.com Vai su Facebook
EP.711 - Scavi alla Casa del Jazz a Roma, si cerca il giudice Adinolfi, sparì nel '94 - Madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola Vai su X
Scavi alla Casa del Jazz, trovata la botola che porta alla galleria sotterranea: si cercano i resti del giudice Adinolfi - Possibile svolta nel caso della scomparsa del giudice Adinolfi: durante gli scavi alla Casa del Jazz, a Roma, è stata trovata la botola d’accesso alla galleria sotteranea dove potrebbero trovarsi i re ... Secondo tpi.it
Scavi alla Casa del Jazz, perché i resti del giudice Adinolfi potrebbero essere lì: cosa lo lega alla Banda della Magliana - Una settimana di ricerche anche con cani molecolari sotto alla Casa del Jazz: l'ipotesi è che sotto all'immobile appartenuto al cassiere della Banda della ... Da fanpage.it
Chi l’ha visto?, si scava alla Casa del Jazz: i casi Adinolfi ed Emanuela Orlandi stasera su Rai 3 - 20 con gli sviluppi sui casi Adinolfi e Orlandi, ma anche le storie Maiorana e Venturelli. Secondo movieplayer.it