Scavi in casa del Jazz per caso Adinolfi a Roma trovata una botola segreta che porta a galleria sotterranea sotto sala di registrazione

Durante gli scavi alla Casa del Jazz per ritrovare i resti del giudice Adinolfi è emersa una botola segreta che, secondo alcune testimonianze, condurrebbe alle catacombe. Massimo riserbo degli investigatori sul contenuto del passaggio. Svolta nelle ricerche sulla scomparsa del giudice Paolo A. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

