Scavi alla Casa del Jazz trovata la botola che porta alla galleria sotterranea | si cercano i resti del giudice Adinolfi
Possibile svolta nel caso della scomparsa del giudice Adinolfi: durante gli scavi alla Casa del Jazz, a Roma, è stata trovata la botola d’accesso alla galleria sotteranea dove potrebbero trovarsi i resti del magistrato svanito nel nulla nel 1994. Lo riporta La Presse, secondo cui si sta cercando un accesso esterno. Le operazioni sono partite in seguito a una segnalazione dell’ex giudice Guglielmo Muntoni che a Il Giornale ha dichiarato: “Questa attività non è solo sul giudice Adinolfi. L’obiettivo è capire cosa si possa nascondere nell’antica e storica galleria che è sotto la Casa Jazz che trovammo trent’anni fa interrata. 🔗 Leggi su Tpi.it
