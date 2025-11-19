Scavi alla Casa del Jazz | trovata la botola che conduce alla galleria sotterranea
C'è una prima, parziale svolta negli scavi sotto la Casa del Jazz di Roma, dove da ormai quasi una settimana si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994. Sono emersi oggi, 19 novembre, i primi riscontri sull'esistenza di un passaggio sotterraneo attribuito a Enrico Nicoletti. 🔗 Leggi su Today.it
Scavi alla Casa del Jazz, trovata la botola che porta alla galleria sotterranea: si cercano i resti del giudice Adinolfi - Possibile svolta nel caso della scomparsa del giudice Adinolfi: durante gli scavi alla Casa del Jazz, a Roma, è stata trovata la botola d’accesso alla galleria sotteranea dove potrebbero trovarsi i re ... Come scrive tpi.it
Casa del Jazz, svolta nelle ricerche del corpo di Paolo Adinolfi: trovata la botola che porta alla galleria sotterranea - A quasi una settimana dall'inizio degli scavi sotto alla Casa del Jazz è stata ritrovata la botola nascosta che porta alla galleria sotterranea: continua ... Da fanpage.it
Scavi alla Casa del Jazz, l'ex magistrato Muntoni: "Individuata la galleria e la botola di accesso" - Nei sotterranei potrebbero esserci documenti, armi, denaro e gioielli della banda della Magliana. Come scrive rainews.it