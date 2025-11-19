Scavi alla Casa del Jazz | trovata la botola che conduce alla galleria sotterranea

Today.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è una prima, parziale svolta negli scavi sotto la Casa del Jazz di Roma, dove da ormai quasi una settimana si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994.  Sono emersi oggi, 19 novembre, i primi riscontri sull'esistenza di un passaggio sotterraneo attribuito a Enrico Nicoletti. 🔗 Leggi su Today.it

