Scatta blocco a telemarketing selvaggio

15.55 Da oggi entra in vigore lo stop alle chiamate provenienti dall'estero che usano numeri mobili italiani. Scatta una verifica tecnica immediata che consentirà di capire se quel numero esiste veramente, a chi è assegnato e dove è collocato. Le telefonate che non supereranno tali controlli saranno subito bloccate. Ad agosto l'Agicom ha reso operativo un blocco anti-spoofing per i finti numeri fissi italiani. Il Codacons mette in guardia i consumatori:"Le chiamate indesiderate diminuiranno,ma non scompariranno totalmente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it