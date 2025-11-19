Scandalo Epstein la Camera Usa vota per la pubblicazione dei documenti | ma c’è la clausola sicurezza nazionale
La verità su Jeffrey Epstein si avvicina? La Camera dei Rappresentanti ha approvato martedì con 427 sì e un solo no una legge che impone al Dipartimento di Giustizia di rendere pubblici tutti i documenti relativi alle indagini finanziere accusato di crimini sessuali morto in carcere per un apparente suicidio presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019 che aveva importanti connessioni con l’èlite finanziaria e politica globale, oltre che con l’apparato di intelligence e di sicurezza di Israele. L’unico voto contrario, come riporta il New York Times, è arrivato dal repubblicano della Louisiana Clay Higgins, esponente dell’ala più a destra del partito, che ha motivato la sua opposizione sostenendo che il testo, così com’è, non protegge a sufficienza le migliaia di persone innocenti – testimoni, familiari, alibi – che potrebbero finire esposte senza colpa. 🔗 Leggi su It.insideover.com
