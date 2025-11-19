Arezzo, 19 novembre 2025 – Un pomeriggio dedicato al gioco degli scacchi e alla promozione del benessere psico-fisico. È l’iniziativa "Scacco al re in galleria", il torneo amatoriale aperto a tutti e a partecipazione gratuita, che si svolgerà sabato 29 novembre, dalle 15 alle 19, nello Spazio Soci del Centro*Montevarchi, in via dell’Oleandro 37. L’evento, promosso dalla Sezione Soci Coop di Montevarchi, unisce competizione e sensibilizzazione: l’obiettivo è infatti quello di richiamare l’attenzione sui rischi legati ai disturbi da gioco d’azzardo e sul disagio correlato, favorendo al tempo stesso stili di vita sani e un invecchiamento attivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

